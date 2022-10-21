Москва, 21 октября, 2022, 18:06 — ИА Регнум. Движение на Кольцевой линии Московского метрополитена восстановлено после инцидента с пассажиром. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM В метро

«Движение на Кольцевой линии восстановлено и вводится в график», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что на станции «Краснопресненская» Кольцевой линии пассажир упал на рельсы, в связи с чем было остановлено движение поездов в направлении против часовой стрелки.

Подробностей о состоянии пострадавшего в сообщении департамента не приводится.