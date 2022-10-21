Санкт-Петербург, 21 октября 2022, 18:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил на должность заместителя руководителя своей администрации Ольгу Аришину, освободив её от должности главы комитета по по вопросам законности, правопорядка и безопасности.
Об этом вечером 21 октября сообщили в пресс-службе Смольного.
Полномочия главы комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности временно будет исполнять Михаил Соболев. Ранее он занимал должность зампредседателя этого комитета Смольного.
Основными задачами комитета являются разработка и обеспечение реализации мер по укреплению законности, правопорядка и безопасности в Санкт‑Петербурге в пределах полномочий исполнительных органов государственной власти Санкт‑Петербурга, а также разработка политики и реализация задач в области гражданской обороны, пожарной безопасности и защиты населения и территории Санкт‑Петербурга от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Напомним, что ранее Беглов освободил от занимаемой должности председателя комитета по инвестициям Романа Голованова. Он стал советником губернатора.
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