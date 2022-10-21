Кронштадт, Санкт-Петербург, 21 октября, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Временно исполнять обязанности главы Кронштадтского района Санкт-Петербурга с 24 октября 2022 года назначен первый заместитель главы этого района Андрей Кононов, сообщили вечером 21 октября в пресс-службе Смольного.

gov. spb.ru Врио главы Кронштадта Андрей Кононов

Ранее ИА REGNUM Сообщало, что возглавлявший Кронштадтский район Олег Довганюк с 24 октября переходит на работу в комитет по труду и занятости населения Санкт‑Петербурга на должность заместителя председателя комитета.

«Губернатор Александр Беглов с 24 октября возложил временное исполнение обязанностей главы администрации Кронштадтского района на первого заместителя главы Андрея Кононова», — сообщили в Смольном.

Сегодня же губернатор освободил от должности председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Ольгу Аришину в связи с назначением на должность заместителя руководителя администрации губернатора Санкт-Петербурга.