Шебекино, Белгородская область, 21 октября, 2022, 18:02 — ИА Регнум. Прямое попадание снаряда зафиксировано 21 октября на одном из промышленных предприятий Шебекинского городского округа. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пожар на месте попадания снаряда в Шебекино

В результате обстрела на заводе произошёл пожар. По предварительным данным, есть одна пострадавшая.

«Бригада медиков уже доставляет её в больницу. Все оперативные службы находятся на месте», — уточнил глава региона.

Столб дыма заметен и в Белгороде.