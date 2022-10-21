Париж, 21 октября, 2022, 18:05 — ИА Регнум. Франция намерена выйти из договора о Европейской энергетической хартии, заявил 21 октября французский президент Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС в Брюсселе.

Estonian Presidency Эммануэль Макрон

По его словам, это будет сделано для ускорения «зеленого перехода» в сфере энергетики.

«Мы желаем как можно скорее совершить переход к полностью электрической Европе. В этой связи я бы хотел заявить о том, что Франция приняла решение выйти из договора об энергетической хартии, о чем ранее просили многие», — сказал Макрон.

Он пояснил, что это решение было принято после переговоров с премьер-министрами Испании и Португалии об отсрочке реализации проекта газопровода Midcat и об укреплении взаимосвязи электрических энергосетей.

«На мой взгляд, это позволит в короткий срок снизить цены на энергию и сохранить европейское единство. Думаю, что эти решения правильны и позволяют быстро решать вопросы нашей конкурентоспособности и защиты экономики», — сказал Макрон.

Напомним, в 2016 году из договора о Европейской энергетической хартии вышла Италия, о таком же желании также заявили Испания, Нидерланды и Польша.