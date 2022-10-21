Москва, , 17:53 — REGNUM Движение поездов на Кольцевой линии Московского метрополитена остановлено из-за инцидента с пассажиром. Об этом сообщается вечером 21 октября в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

В метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На Кольцевой линии против часовой стрелки нет движения поездов из-за человека на пути. Для проезда, пожалуйста, пользуйтесь поездами в направлении по часовой стрелке и радиальными линиями», — говорится в сообщении.

По информации агентства «Интерфакс», инцидент произошёл на станции «Краснопресненская». Около 17:20 пассажир упал на рельсы. Чтобы его извлечь, было снято напряжение контактного рельса.

Подробности произошедшего уточняются.

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