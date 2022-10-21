Смоленск, 21 октября 2022, 17:54 — REGNUM Торжественная встреча чемпиона мира по самбо среди юношей Дениса Федотова, одержавшего победу на Первенстве мира, состоялась 21 октября в Смоленске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.
Воспитанник спортивной школы №3 завоевал золотую медаль на Первенстве мира по самбо среди юношей в Ереване в весовой категории до 98 кг. В связи с введёнными против нашей страны санкциями церемония награждения по итогам соревнований прошла без поднятия флага, не звучал и гимн Российской Федерации.
Юного спортсмена на перроне железнодорожного вокзала встретил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Также победителя первенства приветствовали родные и друзья по спортивной школе.
Под звуки оркестра и скандирование «Денис — чемпион!» девушки в национальной русской одежде поднесли победителю каравай.
Отметим, что Денис Федотов в 2022 году закончил школу с золотой медалью и поступил в вуз, совмещая учёбу с подготовкой к соревнованиям.
Отец Дениса Александр Федотов отметил, что он очень горд за сына, и выразил надежду, что губернатор Алексей Островский посодействует дальнейшему развитию самбо в Смоленской области и созданию для этого условий. По итогам беседы с родителями и тренерами смоленского чемпиона губернатор поручил руководителю профильного исполнительного органа Эдуарду Заенчковскому проработать вопрос улучшения условий для тренировок детей по данному виду спорта.