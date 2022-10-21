Смоленск, 21 октября, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Торжественная встреча чемпиона мира по самбо среди юношей Дениса Федотова, одержавшего победу на Первенстве мира, состоялась 21 октября в Смоленске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации Смоленской области.

Пресс-служба администрации Смоленской области Встреча чемпиона

Воспитанник спортивной школы №3 завоевал золотую медаль на Первенстве мира по самбо среди юношей в Ереване в весовой категории до 98 кг. В связи с введёнными против нашей страны санкциями церемония награждения по итогам соревнований прошла без поднятия флага, не звучал и гимн Российской Федерации.

Юного спортсмена на перроне железнодорожного вокзала встретил губернатор Смоленской области Алексей Островский. Также победителя первенства приветствовали родные и друзья по спортивной школе.

«Дорогой Денис! Поздравляю тебя! В тяжелейших условиях продемонстрировал свой дух, свою целеустремленность. В очередной раз доказал, что на фоне колоссального давления на нашу страну, на спортсменов, которые вынуждены в условиях психологического давления доказывать свою силу, свое мастерство, в очередной раз подчеркнув, что российские спортсмены — сильнейшие! И несмотря на то, что не дают получать награды под наш национальный гимн с поднятием флага, ты, Денис, в очередной раз доказал силу нашего спорта! Мы тобой очень гордимся! Я посчитал своим долгом приехать и лично тебя встретить. Поздравить. Руку тебе пожать. Молодчина!» — обратился к спортсмену Алексей Островский.

Под звуки оркестра и скандирование «Денис — чемпион!» девушки в национальной русской одежде поднесли победителю каравай.

Отметим, что Денис Федотов в 2022 году закончил школу с золотой медалью и поступил в вуз, совмещая учёбу с подготовкой к соревнованиям.

«Я рад, что стал чемпионом. В этом заслуга моих родителей и моих тренеров. Они все привили мне тягу к учебе и спорту. Хочу продолжить и образование, и занятия спортом», — рассказал Денис.

Отец Дениса Александр Федотов отметил, что он очень горд за сына, и выразил надежду, что губернатор Алексей Островский посодействует дальнейшему развитию самбо в Смоленской области и созданию для этого условий. По итогам беседы с родителями и тренерами смоленского чемпиона губернатор поручил руководителю профильного исполнительного органа Эдуарду Заенчковскому проработать вопрос улучшения условий для тренировок детей по данному виду спорта.