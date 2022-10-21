Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM Дорожная авария на Московском проспекте Санкт-Петербурга повлияла на движение городского общественного транспорта, сообщили 21 октября в городском комитете по транспорту.

Аварийный знак

Задержка движения общественного транспорта происходит с 15:58 мск 21 октября на участке от Благодатной улицы у Витебского проспекта по ходу от Московских ворот по причине ДТП.

По данным онлайн-карт, дорожная обстановка в Петербурге оценивается вечером в пятницу в «восемь» баллов. Пробка на Московском проспекте растянулась на 4 км от набережной Обводного канала. Затруднено движение по Миторфаньевскому шоссе, Благодатной и Кубинской улицам, Витебскому проспекту.