Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с осквернением памятников, посвященных Великой Отечественной войне, в Ленинградской области. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе СКР.

Монумент «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера Владислав Краев © ИА REGNUM

В комитете отмечают, что неизвестные в ночь с 15 на 16 октября фашистскими символами осквернили мемориал «Разорванное кольцо» на берегу Ладожского озера и памятник «Километровый столб № 39» на Дороге жизни.

В Следственном управлении СКР по Ленинградской области проводят процессуальную проверку. Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и установить злоумышленников в ближайшее время.

Контроль за исполнением поручения главы Следственного комитета поставлен на контроль в центральном аппарате. Бастрыкину доложат о результатах проверки.