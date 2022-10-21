Челябинск, , 17:49 — REGNUM В Челябинске 19-летний гражданин осуждён за нападения на салоны сотовой связи. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Установлено, что преступления были совершены 12 и 19 марта 2020 года. Тогда гражданин ещё являлся несовершеннолетним. По данным следователей, он открыто похитил мобильные телефоны из салонов сотовой связи на ул. Салютная и на Комсомольском проспекте.

Всего похищенными оказалось 20 сотовых телефонов. Тракторозаводский райсуд Челябинска отправил его в колонию общего режима на три года и три месяца.