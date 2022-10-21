21 октября 2022 | Время чтения 4 мин

Российские вузы после распада СССР, в одночасье лишившиеся в лице государства своего главного заказчика на квалифицированных специалистов и НИОКР, были вынуждены выживать как могли. Кризис 90-х до сих пор не преодолен, правительство так и не удосужилось выработать целостную и взаимоувязанную образовательную политику. В сложившихся обстоятельствах Московский политех — один из немногих вузов, который не только смог сохранить свой потенциал, но и продолжает его активно наращивать.

Игорь Свирин, , 18:50 — REGNUM ***

Пока в госкорпорациях и министерствах «импортозамещают», в российских вузах создают отечественное © Игорь Свирин

Корреспондент ИА REGNUM побывал в лаборатории электротранспорта Московского политеха, где осмотрел производственные мощности, готовящийся к серийному производству беспилотный Смарт-шаттл второго поколения, который должен пройти в 2023 г. сертификацию, а в 2024 г. будет запущен в серийное производство. А также побеседовал с заведующим лаборатории Семеном Земцевым. Общение вышло за рамки обсуждения конкретного проекта, также удалось узнать о том, как университет выстраивает отношения с бизнесом, обучает и трудоустраивает своих студентов.

Смарт-шаттл может быть пассажирским и грузовым © Игорь Свирин

Смарт-шаттл — полностью автономная транспортная платформа (уже разрабатывается грузовая платформа третьего поколения), предназначенная для перевозки людей или товаров в парках, промышленных зонах, санаториях, аэропортах, в которых установлен специальный режим для движения транспортных средств. Кроме того, такой автотранспорт может быть внедрен на складах и в системе ЖКХ для уменьшения затрат на хозяйственную деятельность.

Дизайн кузова ограничен лишь фантазией заказчика © Игорь Свирин

С самого начала модель системы беспилотного управления разрабатывалась с упором на максимальную экономическую эффективность и минимальную стоимость, в связи с этим было решено не использовать лидарные и сенсорные технологии, а вместо них применить видеокамеры, радары и ультразвуковые сенсоры. Лидары стоят дорого, и выбранная альтернатива позволяет снизить затраты серийного производства и стоимость продукции.

Кроме того, препятствия не всегда статичны, впереди может оказаться движущийся объект — человек или такой же шаттл. В этом случае лидар покажет картинку, но не определит его скорость, тут его с успехом заменяет более технологичный и дешевый 3D радар. В дальнейшем инженеры политеха намерены отказаться и от радаров и получать информацию только с камер. На случай, если с камер будет поступать недостаточно информации, все же будет подключаться радар.

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Для контроля ближних зон, когда какие-то предметы не попадают в зону видимости камер и радара, на Смарт-шаттле используются ультразвуковые датчики, и в случае, если алгоритм не распознает появившееся препятствие, автомобиль просто остановится. Ориентироваться на местности помогают системы ГЛОНАСС и GPS, алгоритм запоминает ключевые точки маршрута, и, если появляется какое-либо препятствие, он сравнивает его с историей и принимает решение, если препятствие статичное — объезжает его, если динамическое — ждет, когда оно покинет маршрут движения.

Футуристический дизайн вызвал оживленную дискуссию в Сети © Игорь Свирин

Рассчитанная на четырех человек пассажирская модель по размерам сравнима с гольф-каром. Смарт-шаттл полностью электрический, емкость батареи составляет 15 кВтч. Рассчитывая ее мощность, разработчики исходили из того, что при полной загрузке, на максимальной скорости ее будет хватать на полный 8-часовой рабочий день. Максимальная скорость была специально ограничена в целях безопасности пассажиров. Проведенные на ВДНХ испытания показали, что беспилотник может работать два полных дня, после чего требуется подзарядка.

Позабыты хлопоты, остановлен бег,

Вкалывают роботы, а не человек © Игорь Свирин

Создание Смарт-шаттла было инициировано политехом в первую очередь для того, чтобы подготавливать первоклассных специалистов в транспортной сфере, наработать навыки и компетенции работы с беспилотным транспортом. Современный транспорт развивается не только по пути электрификации, транспортные средства становятся автономными, и специалисты должны на чем-то учиться, работать с какой-то технологией не только теоретически, но и практически. Политеху нужна была платформа, на которой студенты-конструкторы и студенты-программисты смогут объединиться и создавать беспилотные транспортные средства. По мере развития проекта он приобрел и коммерческую составляющую.

С первого взгляда видно, что машинка не простаивает © Игорь Свирин

Разработчики изначально делали упор на то, чтобы максимальное количество комплектующих были отечественными. Применяемый радар российский, как и системы управления аккумуляторами. Росатом должен построить в Калининграде завод по производству батарей, в политехе готовятся к этому и внедряют его продукцию в новые поколения Смарт-шаттлов, мото и авто электротехнику.

Только лишь экономическим сотрудничеством дело не ограничивается. Стремление университета оставаться на переднем крае научно-технического прогресса приводит не только к тому, что большой и малый бизнес стремится развивать совместные проекты с политехом. Компании начинают присматриваться уже к первокурсникам, развивают с ними совместные проекты, приглашают на стажировки, а по окончании обучения принимают на работу. В свою очередь, у выпускников появляется выбор дальнейшего пути. Они могут остаться в университете и заниматься чистой наукой или инженерным воплощением новых идей, а могут уйти в бизнес. Ведь успешно реализованные кейсы позволяют университету закупать оборудование и создавать новые рабочие места для своих выпускников.

Представленный на международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2022» (единственный экспонат, который передвигался в автономном режиме, остальные — от армейских технологий дистанционного управления до беспилотников — находились в статичном положении) предсерийный образец из-за своего футуристического вида вызвал нешуточную дискуссию. Как это водится, граждане разделились на тех, кто с восторгом отнесся к прототипу, и тех, кто воспринял предложенную разработчиками форму критически. Спешим успокоить одних и, возможно, расстроить других, по словам Семена Земцева, дизайн был предложен исключительно для того, чтобы привлечь внимание, на платформу можно будет устанавливать любой кузов, его дизайн будет зависеть лишь от фантазии заказчиков.

Что же касается высказываемого недоумения по поводу того, с какими целями на военной выставке была представлена сугубо гражданская техника. Этому также есть разумное и дальновидное объяснение. Выставив Смарт-шаттл на стенде диверсификации, его разработчики наглядно показали, что военные технологии можно с успехом применять в гражданской сфере. А кроме того, приобретенные в ходе форума контакты позволяют лаборатории получить некоторые комплектующие, которые раньше были недоступны.