Калуга, , 17:56 — REGNUM В настоящее время в общеобразовательных организациях Калужской области работает 7192 учителей. Потребность в педагогических кадрах в 2022 году составляет более 300 человек. Наиболее дефицитные педагогические специальности — учитель английского языка, начальных классов, русского языка и литературы, математики и физики. Об этом 21 октября шла речь в Калуге на заседании Консультативного совета глав муниципальных образований, где обсудили темы обеспечения кадрами системы образования, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Законодательного собрания области.

Заседание Консультативного совета глав муниципальных образований Законодательное собрание Калужской области

«Хочу обратить внимание, что в бюджете 2023 года предусмотрены средства на строительство пяти школ. Они появятся в микрорайоне «Заовражье» города Обнинска, «Байконур», «Комфорт-Парк» и «Кубяка» в Калуге, в городе Людиново. Это почти 5400 новых мест. Должен быть четкий план укомплектования этих учреждений кадрами», — обратился к министру образования и науки региона Александру Аникееву спикер областного парламента Геннадий Новосельцев.

Региональным парламентом принят ряд законов, обеспечивающих меры социальной поддержки педагогических работников. В муниципальных районах действуют свои положительные практики по обеспечению молодых специалистов жильем, компенсации за съем жилья (город Обнинск, Боровский, Малоярославецкий, Козельский, Ферзиковский районы). Данную практику на Консультативном совете рекомендовали внедрять и в других муниципалитетах.

Участников программы «Земский учитель» наиболее активно привлекали Сухиничский, Малоярославецкий, Боровский и Думиничский районы. В рамках программы «Учитель для России» наибольшее количество педагогов трудоустраиваются в северные районы Калужской области. Участники Консультативного совета глав муниципальных образований области пришли к выводу о необходимости комплексного подхода к привлечению специалистов в систему образования. Это и целевое обучение, и жильё, повышение зарплаты, а также создание микроклимата в педагогических коллективах, который будет способствовать желанию учителя творчески относиться к профессии. Муниципальные образования здесь могут проявить заинтересованность и предложить свои варианты социальных гарантий педагогам.

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