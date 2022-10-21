Бишкек, , 17:43 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров заложил капсулу под начало строительства Куланакской ГЭС в Нарынской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства сегодня, 21 октября.

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«Сейчас у нас дефицит в 3 млрд киловатт-часов электроэнергии в год. Мы стоим у истока воды, но, не пользуясь этим, за тридцать лет не построили ни одной гидроэлектростанции», — подчеркнул он.

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Отмечается, что стоимость проекта строительства Куланакской ГЭС оценивается в $124 млн (7 млрд 626 млн рублей), из которых $88 млн (5 млрд 412 млн рублей) предоставят Российско-Киргизским фонд развития и Евразийский банк развития в виде кредитов.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию новая гидроэлектростанция будет вырабатывать до 450 млн киловатт-часов электроэнергии в год. То есть сможет полностью покрыть потребности Нарынского региона в энергоснабжении.

По оценкам специалистов, в ходе строительства Куланакской ГЭС будет создано от 800 до 1000 рабочих мест. А после ввода эксплуатацию на гидроэлектростанции будут работать около 100 человек.

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