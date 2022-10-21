Казань, , 18:31 — REGNUM В течение двух дней 19 жителей Татарии пострадали от мошенников и лишились порядка 20 млн рублей. Об этом 21 октября сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Мошенничество Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Так, 40-летняя архитектор одной из госорганизаций поверила аферистам о якобы неправомерном снятии с ее счетов средств и перевела на «безопасный счет» более 1,6 млн рублей. Под таким же предлогом 50-летний преподаватель одного из казанских училищ лишился 2,5 млн рублей.

Пенсионерка из Казани по рекомендациям «финансовых аналитиков» решила заработать на инвестициях и перевела мошенникам 3,255 млн рублей.

Турист из Набережных Челнов, отдыхая в Сочи, поверил телефонным мошенникам об оформленном кредите на его имя и по указаниям лжебанкиров оформил встречный займ. Позже мужчина перевел на неизвестный счет 4,5 млн рублей. Подобную схему мошенничества разыграли с 58-летней жительницей Казани, которая потеряла более 1,8 млн рублей.

30-летней швее предложили участие в бонусной программе. Для получения прибыли от нее потребовали данные банковской карты, с которой позже были списаны 600 тыс. рублей.

Водитель казанского предприятия под предлогом установления лиц, переводивших от его имени деньги, через банкоматы перевел мошенникам 850 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу города Набережные Челны мошенники убедили перевести более 1,3 млн рублей.

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