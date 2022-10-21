Москва, 21 октября, 2022, 18:55 — ИА Регнум. В последние дни в западных СМИ появилась информация относительно неучастия России в Международной министерской конференции МАГАТЭ «Атомная энергетика в XXI веке», которая состоится в Вашингтоне (США) 26−28 октября 2022 года. Росатом сделал заявление в этой связи.

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«В соответствии с устоявшейся в период пандемии коронавирусной инфекции практикой, генеральный директор госкорпорации А. Е. Лихачев примет участие в предстоящей конференции в формате видеообращения.

Кроме того, предполагалось очное участие российской делегации, сформированной из представителей руководства Росатома и Ростехнадзора. Запросы на получение виз в США для членов делегации были заблаговременно переданы в установленном порядке. По состоянию на сегодняшний день ни один из членов российской делегации американскую визу не получил. Таким образом, американская сторона, по сути, заблокировала участие России в этой международной конференции МАГАТЭ, которую обязалась провести на территории США.

Считаем это проявлением неуважения со стороны США к МАГАТЭ — центральной международной организации, отвечающей за сотрудничество в области мирного использования атомной энергии. В соответствии с соглашением между МАГАТЭ и государством, принимающим мероприятие под эгидой агентства, такое государство обязано обеспечить представителям стран — членов МАГАТЭ возможность принять участие в мероприятии, проводимом на его территории.

К сожалению, вынуждены констатировать, что без адекватного участия России, общепризнанного мирового лидера в сфере мирного использования атомной энергии, Вашингтонская конференция во многом утрачивает смысл», — говорится в сообщении пресс-службы Росатома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси 11 октября в Санкт-Петербурге.

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