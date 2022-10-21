21 октября 2022 | Время чтения 1 мин

Санкт-Петербург, , 20:03 — REGNUM «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче группового турнира Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

За «Зенит» дубль оформил Иван Сергеев (17-я и 46-я минуты), выступавший за «Крылья Советов» в 2020–2021 годах. В составе «Крыльев советов» гол забил Александр Чиркович (79-я минута).

Таким образом, после четырех туров группового этапа Фонбет Кубка России турнирную таблицу возглавляет «Спартак» с 12 очками. «Крылья Советов» с 6 очками опережают «Зенит» по личным встречам. Замыкает турнирную таблицу «Факел», не набравший ни одного очка.

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владислав Шитов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вилмар Барриос и игрок ФК «Крылья Советов» Владислав Шитов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владимир Хубулов Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владимир Хубулов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Крылья Советов» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Вилмар Барриос и игрок ФК «Крылья Советов» Сергей Бабкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Крылья Советов» Богдан Овсянников Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов» Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь ФК «Крылья Советов» Богдан Овсянников Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Крылья Советов» Данил Липовой Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок ФК «Крылья Советов» Данил Липовой и игрок ФК «Зенит» Малком Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов» Дарья Драй © ИА REGNUM

Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак Дарья Драй © ИА REGNUM

Следующий матчи команды проведут в понедельник, 24 октября. В 14-м туре Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» на «Газпром Арене» сыграют с «Сочи», а Крылья Советов» в Екатеринбурге встретятся с «Уралом».