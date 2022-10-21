Санкт-Петербург,
21 октября 2022, 20:03 — REGNUM «Зенит» обыграл «Крылья Советов» в матче группового турнира Кубка России со счётом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
За «Зенит» дубль оформил Иван Сергеев (17-я и 46-я минуты), выступавший за «Крылья Советов» в 2020–2021 годах. В составе «Крыльев советов» гол забил Александр Чиркович (79-я минута).
Таким образом, после четырех туров группового этапа Фонбет Кубка России турнирную таблицу возглавляет «Спартак» с 12 очками. «Крылья Советов» с 6 очками опережают «Зенит» по личным встречам. Замыкает турнирную таблицу «Факел», не набравший ни одного очка.
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Дуглас Сантос
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владислав Шитов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вилмар Барриос и игрок ФК «Крылья Советов» Владислав Шитов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владимир Хубулов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Крылья Советов» Гленн Бейл и игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Клаудиньо
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Родригао и игрок ФК «Крылья Советов» Владимир Хубулов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки ФК «Зенит» радуются голу в ворота ФК «Крылья Советов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Вилмар Барриос и игрок ФК «Крылья Советов» Сергей Бабкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач и игрок ФК «Зенит» Далер Кузяев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Крылья Советов» Богдан Овсянников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь ФК «Крылья Советов» Богдан Овсянников
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Крылья Советов» Данил Липовой
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Зенит» Малком и игрок ФК «Крылья Советов» Матео Барач
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок ФК «Крылья Советов» Данил Липовой и игрок ФК «Зенит» Малком
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч в рамках Кубка России по футболу между ФК «Зенит» и ФК «Крылья Советов»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Главный тренер ФК «Зенит» Сергей Семак
Дарья Драй © ИА REGNUM
Следующий матчи команды проведут в понедельник, 24 октября. В 14-м туре Мир Российской Премьер-лиги «Зенит» на «Газпром Арене» сыграют с «Сочи», а Крылья Советов» в Екатеринбурге встретятся с «Уралом».