Нижний Новгород, , 17:41 — REGNUM Власти Нижегородской области ожидают, что за текущий год в региональный бюджет поступят более 100 млн рублей от экологических платежей. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета нижегородского законодательного собрания.

Нижний Новгород Кривошеина Мария

Депутаты отметили, что внедрение практики «окрашивания платежей» позволит более эффективно решать природоохранные задачи и оперативно ликвидировать вредящие экологической обстановке объекты.

«До сентября 2022 года «зелёные» деньги, поступающие в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду и штрафы за нарушение экологического законодательства, попадали в бюджет, но зачастую шли не на решение экологических проблем. Теперь платежи будут направлены на конкретные цели», — подчеркнул председатель комитета Владислав Атмахов.