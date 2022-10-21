Нижний Новгород, 21 октября, 2022, 17:41 — ИА Регнум. Власти Нижегородской области ожидают, что за текущий год в региональный бюджет поступят более 100 млн рублей от экологических платежей. Об этом стало известно в ходе заседания профильного комитета нижегородского законодательного собрания.

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Депутаты отметили, что внедрение практики «окрашивания платежей» позволит более эффективно решать природоохранные задачи и оперативно ликвидировать вредящие экологической обстановке объекты.

«До сентября 2022 года «зелёные» деньги, поступающие в виде платы за негативное воздействие на окружающую среду и штрафы за нарушение экологического законодательства, попадали в бюджет, но зачастую шли не на решение экологических проблем. Теперь платежи будут направлены на конкретные цели», — подчеркнул председатель комитета Владислав Атмахов.