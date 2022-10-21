Москва, , 17:41 — REGNUM Волгоградский центр научно-технической информации продолжит свою работу по новому адресу, а его библиотечный фонд подвергся экспертной ревизии. Об этом сказано в официальном ответе головного ведомства — Федерального государственного бюджетного учреждения «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России, сообщает 21 октября корреспондент ИА REGNUM.

Библиотека Ирина Бухтиярова © ИА REGNUM

В РЭА отметили, что Волгоградский филиал продолжает оптимизацию, главной целью которой является «повышение эффективности его деятельности и снижение затрат на управление федеральным имуществом». ЦНТИ теперь будет располагаться в здании №10 по улице Баррикадной, а помещения на улице Ленина, 84 «в соответствии с распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом передано иному федеральному казенному учреждению».

По данным РЭА, экспертная комиссия провела ревизию библиотечных фондов, собиравшихся филиалом на материальных носителях во времена СССР. Специалисты оценили актуальность и состояние хранившихся изданий, их дублирование, а также востребованность библиотеки у посетителей.

«Необходимо отметить, что основными объектами библиотечных фондов Волгоградского филиала являются энциклопедии, справочники и экземпляры периодических изданий отраслевой направленности, а также копии нормативных документов, которые комплектовались с 1957 по 1991 годы. При этом до 1991 года по всей стране в Центры научно-технической информации поступала идентичная научно-техническая литература. В частности, Пермский ЦНТИ — филиал ФГБУ «РЭА» Минэнерго России располагает идентичными библиотечными источниками, что и Волгоградский филиал», — говорится в письме.

В головном предприятии отмечают, что в последнее десятилетие пользователи фактически не посещали библиотеку, информация, хранящаяся там, устарела и пришла в негодность, а актуальные и востребованные копии научно-технической литературы можно найти в Сети.

Анализ библиотечных фондов провели и представители Государственного архива Волгоградской области, региональных и муниципальных библиотек, высших учебных заведений региона, которые, по данным РЭА, подтвердили отсутствие единственных экземпляров документов изданий, отнесённых к книжным памятникам. Часть научной библиотеки на безвозмездной основе передали в Волгоградский государственный университет им. О. В. Иншакова, областную универсальную научную библиотеку им. М. Горького, Волгоградский энергетический колледж, Институт архитектуры и строительства ВолгГТУ, Централизованную систему городских библиотек. Порядка 200 тысяч информационных листков переданы в библиотечный фонд Пермского ЦНТИ, на базе которого создан единый фонд научно-технической информации, содержащий более 13 млн единиц хранения информации.

«Оставшиеся экземпляры на основании внутренних распорядительных документов в соответствии с действующим законодательством РФ списаны по причине непригодности к дальнейшему использованию по целевому назначению, вследствие ветхости, устарелости по содержанию, а также задублированности с библиотечным фондом Пермского ЦНТИ. Утилизация фондов осуществляется специализированной заготовительной организацией с дальнейшей передачей заводам переработчикам материалов», — прояснили вывоз книг в РЭА.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Волгограда возмутил вывоз книгохранилища «в неизвестность». После широкой общественной огласки активисты добились того, что фонды перевезут на базу в Краснооктябрьском районе Волгограда. Книги переберут специалисты библиотек и вузов, а оставшиеся экземпляры смогут забрать все желающие.

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