Берлин, , 17:39 — REGNUM В Германии национально-ориентированные силы к власти прийти не смогут, скорее ФРГ ожидают «зеленый фашизм» и аналог российских 1990-х годов. Об этом 21 октября заявил ИА REGNUM международный обозреватель Виталий Волков.

Германия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Что же касается вероятности прихода к власти в Берлине «национально-ориентированных» лидеров типа Виктора Орбана, то я считаю этот вариант маловероятным», — заявил эксперт.

По крайней мере, опросы общественного мнения говорят об обратном, полагает Волков.

При всей катастрофе с немецкой энергетикой, с немецкой индустрией, носители политического проекта, который привёл к катастрофе и усугубляет её, остаются лидерами общественного мнения, констатировал политолог.

«Более вероятным мне видится формирование на фоне обострения кризиса более жесткого режима «зелёного фашизма» и, одновременно, некоего теневого мира в Германии по типу российских 1990-х годов. Этот теневой мир будет определять целые сферы жизни людей на местах и он будет по большей части «иностранным», мигрантским. Немцы, точнее, бюргеры, будут там на вторых ролях», — заключил эксперт.

Напомним, что в Германии партия национально-ориентированная партия «Альтернатива для Германии» впервые добилась успеха за пределами бывшей ГДР, набрав на выборах 10%.