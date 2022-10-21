Татьяна Стоянович, 21 октября 2022, 18:19 — REGNUM Политический Запад в последнее время оказывает весьма концентрированное давление на сербские власти с целью добиться от них не только введения санкций против России, но параллельно с этим и признания независимости Косово. Такое мнение высказал ИА REGNUM профессор факультета политологии Университета в Белграде Часлав Копривица.
Напомним, что президент Сербии Александр Вучич 20 октября в интервью телеканалу Prva повторил, что Белград не намерен присоединяться к антироссийским санкциям, пока такая позиция не будет напрямую угрожать Сербии и ее гражданам. Он также сообщил гражданам, что Запад усиливает давление по косовскому вопросу и требует, чтобы переговоры между Белградом и Приштиной закончились как можно скорее. По словам Вучича, Запад не оставил Сербии никакого шанса в Косово и Метохии.
Когда речь идет об отношении сербских властей к сотрудничеству с Россией, эксперт напомнил, что недавно Сербия очередной раз проголосовала в ГА ООН за антироссийскую резолюцию, осуждающую проведение референдумов о воссоединении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей с Российской Федерацией.
«Уже само это голосование раздражает сербскую общественность. Одно дело номинально придерживаться принципа нерушимости границ международно признанных государств, а другое дело игнорировать нежелание граждан ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей жить под нацистским режимом в Киеве. При этом 80% населения Сербии поддерживает освободительную акцию России на территории б. УССР», — отметил эксперт.
По словам Копривицы, если сербское руководство в какой-то момент перешагнет через красную линию, может произойти так, что оно потеряет возможность остаться у власти.
«И это относится не только к неудовлетворительному отношению властей к конфликту на территории б. УССР. Можно сказать, что по сравнению с другими странами Европы это отношение еще более или менее удовлетворительное, так как Сербия всё еще не присоединилась к унисонному антироссийскому хору. Тем не менее она уже в какой раз голосует против России в ООН. Даже если учтем принципиальную позицию Сербии о нерушимости границ, Белград хотя бы в трех случаях должен был воздержаться, если не голосовать прямо противоположно тому, как он проголосовал», — продолжил эксперт.
Копривица полагает, что для Сербии чрезвычайно важно остаться на стороне России, так как Москва является единственным гарантом того, что сепаратистскому Косово, хотя бы в политическом смысле, не подарят независимость. По его словам, наивно думать, что Запад будет довольствоваться уступками, которые будут меньше полного присоединения Сербии к антироссийскому блоку.
«Ни один из этих шагов, которые Вучич сделал, думая, что он идет на компромисс с Западом, не удовлетворил другую сторону. Они все это игнорируют, пока дело не будет доделано до конца и Сербия не сделает тот шаг, который им нужен», — сказал сербский эксперт.
В пользу того, что руководство Сербии размышляет о присоединении к антироссийским санкциям, говорит и тот факт, что недавно один из высокопоставленных членов правящей Сербской прогрессивной партии и депутат парламента Сербии Милован Дрецун заявил о том, что Россия могла бы проявить больше понимания, когда речь идет о положении, в котором оказалась Сербия из-за отказа присоединяться к антироссийским санкциям.
«Это всего лишь пробный шар — излюбленный метод Вучича, который помогает ему понять настроение общества перед принятием какого-то непопулярного, а чаще всего и аморального решения. У него есть круг ближайших сотрудников, которых он использует для исследования общественного мнения вживую — как и насколько жестко общественность отреагирует на их скандальные заявления. Это для Вучича индикатор того, как далеко он может идти в выполнении приказов Запада», — подытожил Часлав Копривица.