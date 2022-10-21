Донецк, 21 октября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. Вооруженные формирования киевского режима за полтора часа выпустили по Донецку 13 155-мм снарядов, сообщает 21 октября представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Sgt. 1st Class Mikki Sprenkle Французская 155-мм самоходная артиллерийская установка CAESAR

Обстрел продолжался с 14:50 мск до 16:20 мск, боевики ВСУ обстреливали Кировский, Петровский и Куйбышевский районы Донецка.

Кроме того, в 15:25 мск войска киевского режима обстреляли Червоногвардейский район Макеевки.

Во всех случаях использовались артиллерийские системы 155-мм калибра.

Как сообщало ИА REGNUM, 155-мм гаубицы различного типа поставляются Киеву из США, Германии, Франции и Польши.