Бухарест, 21 октября, 2022, 17:30 — ИА Регнум. Сотрудники Управления борьбы с организованной преступностью и терроризмом Румынии (DIICOT) ликвидировали в румынском уезде Вранча на юго-востоке страны крупное предприятие по производству наркотических веществ. Об этом 21 октября сообщает бухарестская информационная служба News. ro.

PavelD Румыния

Согласно официальной информации, в ходе обысков на территории одного из заброшенных заводов правоохранители обнаружили посадки запрещенных к выращиванию растений общей площадью около тысячи квадратных метров. Кроме того, в расположенных неподалеку складских помещениях выявлено несколько лабораторий, в которых изготавливались синтетические наркотики.

Как утверждают эксперты, годовой оборот нелегального бизнеса исчислялся сотнями тысяч американских долларов. Задержано десять человек, подозреваемых в причастности к незаконной деятельности. Ведется следствие.

Напомним, ранее правительство Румынии объявило о реализации масштабной программы по противодействию распространению наркотиков.