21 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление представителя киевского режима Алексея Данилова, который считает, что русский язык должен исчезнуть с территории, подконтрольной киевскому режиму.

Оксана Переможенко, , 18:15 — REGNUM Представитель киевского режима — возглавляющий СНБО Алексей Данилов — считает, что русский язык должен полностью исчезнуть с территории, подконтрольной киевскому режиму.

Запрет на русский язык Иван Шилов © ИА REGNUM

«Русский язык должен исчезнуть с нашей территории вообще как элемент враждебной пропаганды и промывки мозгов для нашего населения», — высказался Данилов в эфире ток-шоу «Говорит большой Львов».

Представитель Киева считает очень опасным для киевского режима «нарратив о необходимости достичь взаимопонимания с русскоговорящими [жителями территорий, подконтрольных Киеву]». Вместе с тем политик считает знание английского языка верным.

«Насаждать сюда вот эти российские нарративы, это очень-очень опасная вещь. Якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они. Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке», — сказал он.

Заявление Данилова обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения заметили, что это сказал человек с русской фамилией. Иные добавили, что это может привести к тому, что вместе с русским языком уйдут территории. Нашлись и те, кто посоветовал русскоязычным солдатам ВСУ прислушаться к словам Данилова.

«Английский язык назвал первым и только потом [мову]. И это верно: сначала язык хозяев, потом язык холопов», — написала Елена.

«Украинство должно быть выжжено калëным железом. Точка», — добавил Владимир С.

«Они необучаемы», — отреагировал Venya G.

«Чего тянуть? Пусть Данилов экзамен на мову принимает перед выдачей повесток. Не сдавших не брать на фронт пока не выучат», — призвала Marina.

«А сам он какой национальности? Вырусь…» — пишет Valeria N.

Геть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Уйдем со всеми городами, что строили русские, без проблем», — прокомментировал Alexandr P.

«Так русский язык исчезнет, но вместе с территориями…» — написал Николай.

«Так и будет, когда от [территории б. УССР] один разрушенный Львов останется. [На территории б. УССР] не будет русского…» — комментирует Alexandr P.

«Во Львове, походу, [мова] тоже не задержится, судя по полякам, которые облизываются на него», — ответил ему (Alexandr P.) Voronus.

«А сами дома на русском шпрехают!» — заметила Лёка.

«[Русский] — язык международного общения в ООН наряду с английским. А мова для деревни хороша, коровы и свиньи понимают», — иронизирует Л. И. К.

«Алексей Данилов. Более чем русские имя и фамилия», — заметил Aleksandr S.

«Причём он сам русский. Но манкурт», — добавил Евгений Т.

«Да и из ВСУ выгнать [тех], кто по-русски говорит! Фронт моментально ко Львову продвинется, бандеровцы те ещё бойцы», — написал Андрей Н.

«Русский язык исчезнет [из б. УССР] вместе с территорией и населением», — пишет Сергей.

«Русскоязычные солдаты ВСУ, вы всё поняли? Делайте выводы и поймёте, кто вам враг!» — призвал LPG.

«Рабы Америки должны говорить по-английски!» — смеется Светлана И.

«Да, да! Помнится, кто-то просил кое-кого уехать в Россию. Кажется они и уехали… вместе с территориями. В данном случае, как бы чего не вышло и с исчезновением языка с оставшейся части», — напомнила Зинаида.

«Ну и замечательно, тем быстрее все русские территории бывшей УССР вернутся в Россию, пусть продолжают в том же духе, а сами останутся на Волынских и Галицких болотах и будут квакать или хрюкать там на мове», — добавил Алексей К.

«Как они достали! Всю жизнь разговаривали на русском, живя на [территории б. УССР], а теперь оно будет решать как миллионам людей общаться и на каком языке воспитывать детей?!» — подытожила Lura L.

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