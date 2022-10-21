Бухарест, 21 октября, 2022, 17:27 — ИА Регнум. В здании правительства Румынии в центре Бухареста введен режим жесткой экономии электроэнергии. Об этом со ссылкой на заявление румынского премьер-министра Николае Чукэ сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

hpgruesen Правительство Румынии

«Я распорядился сократить на 50% потребление электричества как в собственном кабинете, так и прилегающих к нему помещениях», — отметил он.

Кроме того, по словам Чукэ, в течение ближайших нескольких дней во всех правительственных корпусах лампочки накаливания будут заменены на экономичные аналоги, а также отключено ночное настенное освещение.

Напомним, ранее правительство Румынии призвало жителей страны «отказаться от излишеств в потреблении энергоносителей». «Это позволит привлечь в казну дополнительные миллионные средства», — говорилось в заявлении.