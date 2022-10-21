Эль-Пасо, США, 21 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Правительство американского города Эль-Пасо, штат Техас, приостановило программу по перевозке мигрантов в северные города, управляемые демократами, после того, как администрация президента США Джо Байдена распорядилась депортировать венесуэльских нелегалов в Мексику, сообщает 21 октября Reuters.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Представитель Эль-Пасо заявил, что программа перевозки мигрантов больше не нужна, так как власти США начали высылать нелегалов в больших количествах, что ослабило давление на города, расположенные у границы.

При этом ранее Организация Объединенных Наций выразила обеспокоенность последствиями нового решения США о высылке сотен венесуэльских мигрантов в Мексику, в результате которого оказались переполненными приюты в опасных пограничных районах.

Ранее мексиканские и американские власти согласовали план по упрощению процедуры приема мигрантов из Венесуэлы. Однако приказ коснулся только тех, кто въехал в Мексику или Панаму законно до того, как прибыть к границам США. Остальных правительство Штатов пообещало отправить обратно в Мексику.