Кострома, 21 октября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Бывший санаторий «Костромской» и его парк, расположенный в спальном микрорайоне Малышково, имеют славу «незаживающей раны» города. Общественники требуют восстановить здравницу, а костромичи жалуются на запустение и разруху «зелёного уголка». В советские годы санаторий был одним из лучших в области, через него прошли тысячи взрослых и детей. В 2011 объект, принадлежащий профсоюзам, закрыли из-за нерентабельности. Позднее — в 2015 году — здания продали частным инвесторам, обязавшимся восстановить объект. Костромичам называли разные сроки открытия комплекса, но до настоящего времени ни одно из зданий санатория не начало принимать детей и взрослых. Корреспондент ИА REGNUM встретился с инвестором Сергеем Секлюцким, чтобы прояснить дальнейшую судьбу здравницы.

Наталья Диева Указатель

ИА REGNUM: Какое из определений на ваш взгляд больше подходит территории бывшего санатория «Костромской» — «заброшенная», или «перспективная»?

Сергей Секлюцкий: Для меня это перспективная территория. Раскрою небольшой секрет. В 2023 году администрация Костромы хочет войти в национальный проект «Жильё и городская среда» с тем, чтобы получить средства — порядка 20 млн рублей на развитие этого парка. Один из критериев, по которым отбирают заявки — наличие частной инициативы. На федеральном уровне очень положительно реагируют, если бизнес готов поддержать проект деньгами. Мы с администрацией договорились о том, что я готов вложить немалые средства, чтобы парк, по сути, не мой, выглядел красиво.

ИА REGNUM: На данный момент все выглядит не так радужно — жители продолжают жаловаться на содержание муниципальной территории. Устраивает ли вас то, как город содержит землю?

Сергей Секлюцкий: Если рассуждать с точки зрения перфекциониста — конечно нет. Но они хотя бы пытаются по чуть-чуть улучшать ситуацию. Есть динамика, это важно. На самом деле в этом году стало значительно лучше — здесь косят, нет гор мусора.

ИА REGNUM: Почему на ваш взгляд костромичи так сильно интересуются судьбой этого места?

Сергей Секлюцкий: Это единственная зеленая территория в округе.

ИА REGNUM: Что вы планируете сделать на этой земле и в какие сроки?

Сергей Секлюцкий: Современный четырёхзвездочный реабилитационный санаторий для детей и взрослых с комплексным подходом к лечению. Там будут заниматься реабилитацией опорно-двигательного аппарата и лечением желудочно-кишечного тракта. Таких санаториев нет ни у нас, ни в соседних Владимирской, Ивановской и Ярославской областях. Мы как раз хотим закрыть эту нишу. В первую очередь будут восстановлены пятиэтажный корпус бывшего санатория и столовая. В здании бывшего клуба и столовой сделаем многофункциональный зал, который можно использовать для спортивных соревнований, проведения мероприятий. В здании бывшей водолечебницы будет SPA — комплекс. Да, ещё на территории будут беседки для отдыха

ИА REGNUM: Вероятно, для людей это будет недешево…

Сергей Секлюцкий: Находиться в ценовой категории 1 тысяча рублей за сутки — это убыток. А у нас будет рыночный проект. Но есть фонд ОМС, который покрывает до 100% затрат на реабилитацию для некоторых категорий населения. Кроме этого, государство даёт кэшбэк на внутренний туризм. В конце концов есть люди, готовые заплатить нормальные деньги. Тот же «Романов лес» с номером за 10 тысяч существует. И это без лечения. Ты приезжаешь на шведский стол и природу. Красиво, да. Но по здоровью тебе ничем не помогли. А у нас будет правильное питание и лечение.

ИА REGNUM: Вы ничего не сказали про сроки.

Сергей Секлюцкий: Если бы у меня были деньги, за шесть месяцев пятиэтажный корпус был бы с кроватями и всем остальным. Сейчас все готово для чистовой отделки. Есть подрядчики, бизнес-план. Но из-за трудностей с получением банковского кредитования сроков даже по первой очереди назвать я не могу.

ИА REGNUM: Почему вам не дают кредит?

Сергей Секлюцкий: Все работы по подготовке к реконструкции делались и делаются за мои деньги. Я продаю старые проекты и вкладываю эти средства в санаторий. Стоимость проекта составляет 500 млн рублей. Я не Рокфеллер, у меня нет таких денег. Поэтому я иду в банк. На первую очередь — пятиэтажный корпус и столовую мне нужно 250 млн рублей. Да, проект условно коммерческий. Прямо условно-условно. Здесь не будет 20-30% рентабельности годовых, как при строительстве жилья. И сроки окупаемости совсем другие. Наша модель находится на грани банковского кредитования. А когда в план, в котором все посчитано по времени и деньгам, входят новые вводные, то все начинает ломаться как карточный домик.

ИА REGNUM: Про какие вводные вы говорите?

Сергей Секлюцкий: Их много. Это и трудности с получением разрешения на реконструкцию сетей, и судебные иски, и нездоровое внимание общественности. Мы же работаем на ООПТ — особо охраняемой природной территории. У нас руки связаны настолько, что мы просто так даже дерево посадить не можем.

ИА REGNUM: Но когда вы брали территорию, вы знали, что на земле есть обременения.

Сергей Секлюцкий: Я объясню на примере с сетями. Сейчас мы имеем старые, неэнергоэффективные сети и канализацию, которая не может нормально функционировать. Мы просчитывали, что замена сетей будет идти как аварийная. Схема простая — мы уведомляем власти о начале работ и приступаем. Но потом правила игры изменились. И теперь чтобы сделать газовую котельную, провести сети, мне нужно сделать проект. Он два месяца будет проходить госэкспертизу, потом ещё шесть — экологическую. В общем, дай Бог через год у меня будет первая сеть. При таком понимании властей и контролирующих органов у меня нет возможности заниматься полноценной реконструкцией. Проще оставить все как есть. Берем вторую ситуацию. Территория бывшего санатория на протяжении 20 лет захламлялась стоящим рядом автосервисом. Мы начали выкапывать арматуру и старые колёса, фундаменты разрушенных строений как раз с того участка, который расположен напротив снесенной водонапорной башни. Площадка была холмы холмами! Но, по мнению чиновников, это незаконные земляные работы. При этом, когда администрация в прошлые годы выкапывала здесь горы мусора, никаких проектов под это дело с департаментом природных ресурсов они не согласовывали. Я достоверно знаю, потому что помогал с уборкой. Получается, чиновники с чиновниками договориться смогли. Компромисс был найден. А когда в дело вступил предприниматель, все резко начали руководствоваться не логикой, а процедурой.

ИА REGNUM: А как можете объяснить ситуацию с водонапорной башней и тем, что снесли ее без предупреждения?

Сергей Секлюцкий: Водонапорную башню мы сносили одновременно с уборкой территории, про которую я только что рассказывал. В башне была трещина. Она разрушалась. А рядом стоит детская спортивная школа. На нее падали кирпичи. Я как собственник объекта принял решение о сносе. Сейчас это место безопасно для жителей. Все огорожено и засыпано песочком. Да, действительно до чиновников не дошли документы о сносе. Не знаю, почему исполнитель их не донёс.

ИА REGNUM: Общественники посчитали, что это попытка возвести на земле очередной жилой комплекс.

Сергей Секлюцкий: Меня считают преступником только потому, что у меня на кухне есть нож. Да, раньше я строил жильё. Но это не значит, что я хочу возвести его и здесь. В любом случае на ООПТ можно строить только объекты здравоохранения, отдыха, рекреации и временного пребывания, санаторно-курортного назначения. Все остальное будет снесено. Зачем это мне? Да, на территории бывшей водонапорной башни будет строительство. Но там планируется сделать второй лечебно-жилой корпус. И мне абсолютно непонятны претензии из разряда: санаторием никто не занимается, везде разруха и запустение. На протяжении последних двух лет на объекте непрерывно работает более 10 человек. Они занимаются подготовкой зданий к ремонту, везде поменяны крыши, внутренние разводки. Мы следим за территорией.

ИА REGNUM: То есть жилья вместо лечебных корпусов здесь точно не будет?

Сергей Секлюцкий: Точно. Мне это не интересно. Проект, если он будет реализован, окупит себя и без этого.

ИА REGNUM: Как можете объяснить иски Федерации организаций профсоюзов Костромской области и управления имущественных и земельных отношений администрации города Костромы о выплате стоимости доли и неосновательном обогащении?

Сергей Секлюцкий: Надеюсь, что иск администрации Костромы — это просто ошибка. До того как мы вошли в проект, вся территория находилась в аренде у юрлица ЛПУ «Санаторий «Костромской», которым владеет Михаил Рассадин (заместитель председателя Федерации организаций профсоюзов Костромской области по экономике — прим. ред). Соответственно, они платили за пользование землёй администрации. Мы были субарендаторами и с 2017 по 2020 годы и добросовестно платили ЛПУ за аренду. Затем, когда ЛПУ обанкротилось, мы (ООО «Санаторий Костромской» — прим, ред) взяли участок в аренду напрямую у администрации. И по какой-то мистической причине они хотят взять с нас деньги за аренду за те три года, когда мы были субарендаторами. Почему деньги, которые мы платили за аренду ЛПУ не дошли до чиновников, спрашивать надо не меня. Что касается профсоюзов, то отмечу, что в начале 2016 года Федерация внесла в уставный капитал ООО «Санаторий Костромской» здание котельной, оценочной стоимостью около 10 млн. рублей (Юрлицо было создано в ноябре 2015 года, изначально профсоюзы имели в нем 65%, остальными 35% владел предприниматель Евгений Якив — компаньон Секлюцкого. Затем доля ФОПКО сократилась до 16,93%, а основным собственником стал компаньон Якива бизнесу строительному бизнесу Сергей Секлюцкий. С июня 2020 года ФОПКО вышла из состава учредителей. Сейчас 96,11% принадлежит самому ООО, остальной долей владеет генеральный директор — некто Владимир Дунаев — прим. ред). При этом котельная санатория отапливала близлежащее жильё. Учитывая, что оказание услуг по теплоснабжению — не профильная деятельность санатория, да и тариф устанавливаем не мы, это крайне убыточное дело. Чистого убытка каждый год было 8 млн рублей. Получается, все эти годы ООО «Санаторий Костромской» не только не зарабатывало, но и все время теряло средства. Спустя несколько лет профсоюзы решили выйти из общества, а сейчас в судебном порядке взыскивают с нас стоимость своей доли, которая значительно выше ее объективной рыночной стоимости.

ИА REGNUM: Какую поддержку на ваш взгляд должны оказать власти, чтобы работа пошла быстрее?

Сергей Секлюцкий: Надо сформировать единые правила игры и создать рабочую группу, которая помогала бы нам с разрешительными моментами, консультировала, какие разрешения нужны на те или иные работы и объясняла общественности, чем мы занимаемся. Сейчас получается странная ситуация. Я спрашиваю администрацию: что надо сделать, что бы проект шёл? Мне говорят: все нормально, замечательно, ты работай. Я начинаю, а потом вдруг возникают люди и говорят — мы про твои планы ничего не знаем. Так откуда же они берутся, если все хорошо? Работать с населением должны люди, которые умеют это делать — депутаты… У нас одна проблема — все хотят «город-сад» уже завтра. А так не бывает. Даст мне банк кредит или нет — все равно я реализую проект. С соинвесторами, ещё кем-то. Я уже сел в самолёт, и в нем нет стоп-крана. Буду лететь, даже если придётся проходить через грозовые облака.