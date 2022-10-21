Берлин, 21 октября 2022, 17:32 — REGNUM К словам бывшего канцлера ФРГ прислушиваются, но не более. Об этом 21 октября заявил ИА REGNUM международный обозреватель Виталий Волков.

Ангела Меркель
Ангела Меркель
Vobodneforum.cz

«Сейчас Ангела Меркель, будучи пенсионером, свободна от «любви и от плакатов» и может себе позволить любые высказывания», — заявил эксперт.

К ней прислушиваются, но большой роли ее голос не играет, уверен политолог.

«Она, будучи канцлером, слишком сильно подмяла под себя свою партию ХДС, и нынешние партийцы вздохнули с облегчением, освободившись от ее гнета», — заключил Волков.

Напомним, что ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предупреждением о том, что к словам российского президента нужно относиться серьезно.