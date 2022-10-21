Берлин, 21 октября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. К словам бывшего канцлера ФРГ прислушиваются, но не более. Об этом 21 октября заявил ИА REGNUM международный обозреватель Виталий Волков.

Vobodneforum.cz Ангела Меркель

«СейчасАнгела Меркель, будучи пенсионером, свободна от «любви и от плакатов» и может себе позволить любые высказывания», — заявил эксперт.

К ней прислушиваются, но большой роли ее голос не играет, уверен политолог.

«Она, будучи канцлером, слишком сильно подмяла под себя свою партию ХДС, и нынешние партийцы вздохнули с облегчением, освободившись от ее гнета», — заключил Волков.

Напомним, что ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель выступила с предупреждением о том, что к словам российского президента нужно относиться серьезно.