Сургут, Югра, , 17:20 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) водители «Яндекс. Такси» готовятся к акции протеста, которую наметили на 25 октября. Заявление недовольных условиями труда таксистов опубликованы в группе «Местоположение ДПС Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

«Яндекс.Такси» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«На Ледовом дворце будет встреча с телевидением и обсуждать будем произвол который твориться в «Яндексе»! Темы, которые затронем — это тарифы, подача чтоб стала меньше, чтоб за каждую точку доплата составляла минимум 50 рублей, чтоб пересмотрели расчёт рейтинга, чтоб открыли точку Б и все наболевшие вопросы. Хватит возить по цене автобуса! Мы не зарабатываем! Если посчитать сколько мы тратим на топливо, мойку, ремонты и обслуживание машины, то мы просто прокатываем своё время! На всё цены выросли в том числе продукты и ЖКХ, а мы всё так и катаем по 100 рублей», — говорится в заявлении.

Отметим, что это не первая протестная акция таксистов «Яндекса» в Сургуте. В декабре 2019 года около сотни сургутских таксистов не вышли на работу, устроив массовую забастовку.

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