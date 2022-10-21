Сургут, Югра, 21 октября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) водители «Яндекс. Такси» готовятся к акции протеста, которую наметили на 25 октября. Заявление недовольных условиями труда таксистов опубликовано в группе «Местоположение ДПС Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM «Яндекс.Такси»

«На Ледовом дворце будет встреча с телевидением, и обсуждать будем произвол, который твориться в «Яндексе»! Темы, которые затронем, — это тарифы, подача чтоб стала меньше, чтоб за каждую точку доплата составляла минимум 50 рублей, чтоб пересмотрели расчёт рейтинга, чтоб открыли точку Б и все наболевшие вопросы. Хватит возить по цене автобуса! Мы не зарабатываем! Если посчитать, сколько мы тратим на топливо, мойку, ремонты и обслуживание машины, то мы просто прокатываем своё время! На всё цены выросли, в том числе продукты и ЖКХ, а мы всё так и катаем по 100 рублей», — говорится в заявлении.

Отметим, что это не первая протестная акция таксистов «Яндекса» в Сургуте. В декабре 2019 года около сотни сургутских таксистов не вышли на работу, устроив массовую забастовку.