Великий Новгород, , 17:30 — REGNUM Новый мэр Великого Новгорода Александр Розбаум принял присягу, вступив в должность. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе правительства Новгородской области.

Присяга Александра Розбаума на должность мэра Великого Новгорода Пресс-служба правительства Новгородской области

Церемония вступления в должность мэра города прошла при участии губернатора региона Андрея Никитина. Он поздравил нового мэра и отметил, что его задача состоит в принятии решений с заботой о жителях.

Кандидатура Александра Розбаума была поддержана большинством депутатов городской думы. Её председатель Алексей Митюнов вручил мэру нагрудный знак. Затем Розбаум принял присягу на верность Конституции и народу.

«Сохраняя древнее наследие Великого Новгорода, мы должны делать его современным, комфортным для жителей, привлекательным для молодежи, инвесторов и туристов. Эту задачу можно решить только совместными усилиями власти, бизнеса и общественности», — отметил губернатор Андрей Никитин.

В Великом Новгороде нужно улучшить жизнь жителей, обеспечить достойные зарплаты, построить школы и детские сады, проложить хорошие дороги. Никитин подчеркнул, что новгородцы хотят жить в ухоженном городе.

«Перед нами стоят новые вызовы. Это объединение всех сил и всего общества. Это задача — обеспечить достойный тыл для наших сегодняшних защитников Родины, поддержать их семьи», — отметил мэр Великого Новгорода.

Напомним, что досрочная отставка предыдущего мэра города Сергея Бусурина была поддержана депутатами городской думы. Затем на эту должность зарегистрировали шесть кандидатур, среди которых был и Александр Розбаум.

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