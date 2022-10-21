Москва, , 17:17 — REGNUM Законопроект о доступе к высшему образованию на территории России для граждан, проживающих за рубежом, внесли в Госдуму депутаты во главе с Сергеем Кабышевым (СРЗП), передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

Важно обеспечить комфортные, справедливые и равные условия для получения высшего образования для всех граждан Российской Федерации и соотечественников, достигших особых успехов в освоении общеобразовательных предметов, убеждены в Госдуме.

Согласно документу, члены сборных команд иностранного государства, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам, являющиеся гражданами Российской Федерации, соотечественниками, проживающими за рубежом, могут иметь равные условия с членами сборных команд Российской Федерации.

И если меры социальной поддержки традиционно сопряжены со страной проживания и, по общему правилу, не должны удваиваться, то поддержка Российской Федерацией талантливых детей путем предоставления им особых прав приема для получения высшего образования в любом случае не может быть поставлена в зависимость от наличия международного договора с государством проживания соотечественника, считают авторы законопроекта.

Читайте также: Госдума приняла закон о налоговых вычетах за поддержку школ и вузов