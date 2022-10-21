Кострома, , 18:28 — REGNUM Первую группу резервистов из Костромской, Ленинградской, Нижегородской и Вологодской областей отправили в зону специальной операции для дальнейшего обучения. Об этом сообщает администрация региона.

Мобилизованные костромичи прощаются с родственниками https://adm44.ru

Мобилизованные продолжат отработку навыков в военно-учебных центрах Минобороны и на полигонах в тыловой зоне СВО.

Ране призванных несколько недель тренировали на базе учебного центра академии радиационной, химической и биологической защиты. Их учили тактике ведения боя, стрельбе из различных видов вооружения, навыкам выживания.

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