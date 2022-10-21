Вашингтон, 21 октября, 2022, 17:20 — ИА Регнум. У Республиканской партии США появится возможность заблокировать спонсирование Киева, если они победят на промежуточных выборах 8 ноября, однако, скорее всего, они предпочтут сократить размеры оборонной и экономической помощи, нежели совсем прекратить ее, сообщает 21 октября Reuters со ссылкой на аналитиков.

Mfa.gov.ua Глава МИД киевского режима Дмитрий Кулеба на встрече с делегацией Конгресса США

Отмечается, что республиканцы также могут захотеть использовать спонсирование военных действий киевского режима в качестве рычага, чтобы заставить демократов поддержать свои законопроекты и, например, ограничить иммиграцию на южной границе с Мексикой.

Напомним, в США демократы уже несколько месяцев жалуются на то, что республиканцы хотят ограничить поток денег Киеву, чтобы решить проблемы внутри своей собственной страны. Президент США Джо Байден заявил 20 октября во время визита в штат Пенсильвания, что его беспокоит позиция республиканцев по поводу спонсирования Киева. Европейцы также выразили обеспокоенность по этому поводу.