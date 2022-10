Лондон, , 18:34 — REGNUM Британская рок-группа Arctic Monkeys выпустила новый альбом The Car. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных площадках 21 октября.

Arctic Monkeys Скриншот

Продюсером проекта выступил Джеймс Форд, ранее работавший вместе с коллективом над их мини-альбомом Suck It And See 2011 года. Пластинка включила в себя 10 «кинематографичных» песен, став седьмым полноформатным релизом в дискографии рок-группы.

Напомним, рок-группа Arctic Monkeys была основана в Великобритании в 2002 году. За время своей деятельности коллектив заработал семь наград Brit Awards, а также дважды номинировался на премию «Грэмми».

