Лондон, 21 октября 2022, 18:34 — REGNUM Британская рок-группа Arctic Monkeys выпустила новый альбом The Car. Выход проекта состоялся на всех зарубежных музыкальных площадках 21 октября.

Arctic Monkeys
Arctic Monkeys
Скриншот

Продюсером проекта выступил Джеймс Форд, ранее работавший вместе с коллективом над их мини-альбомом Suck It And See 2011 года. Пластинка включила в себя 10 «кинематографичных» песен, став седьмым полноформатным релизом в дискографии рок-группы.

Напомним, рок-группа Arctic Monkeys была основана в Великобритании в 2002 году. За время своей деятельности коллектив заработал семь наград Brit Awards, а также дважды номинировался на премию «Грэмми».

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