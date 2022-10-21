Сеул, , 17:14 — REGNUM Южнокорейский производитель бытовой техники LG Electronics не имеет планов по переносу производства из России. Об этом сообщает 21 октября южнокорейское агентство Newsis со ссылкой на представителя компании.

Логотип LG (сс) Kārlis Dambrāns

«В настоящее время перенос завода не рассматривается. Эти сообщения не соответствуют действительности», — заявил представитель LG журналистам.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство LG рассматривает возможность переноса производства из России в Узбекистан или Казахстан. В марте текущего года компания прекратила поставки своей продукции в Россию, а работа её завода в Подмосковье практически остановилась.