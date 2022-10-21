Киев, , 17:16 — REGNUM ВСУ в рамках внедрения стандартов НАТО переходят на натовскую автоматизированную систему логистики и снабжения LOGFAS, сообщает 21 октября военное ведомство киевского режима.

НАТО и Киев Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Уточняется, что более 300 операторов этой программы уже прошли обучение и приступят к работе с ноября текущего года.

На фоне этого сообщения министр обороны Алексей Резников и секретарь СНБО Алексей Данилов представили первые результаты внедрения логистической программы LOGFAS послам и военным атташе стран, оказывающих помощь киевскому режиму.

По словам Данилова, система логистики LOGFAS должна охватить все уровни от стратегического командования до уровня бригады и обеспечить логистическое планирование иностранной помощи киевскому режиму, а на данный момент уже действуют системы учета поставок и использования оружия «Каравай» и программа «СОТА» по мониторингу поставок вооружения от стран-партнеров.

В свою очередь Резников подчеркнул, что даже во время боевых действий Киев развивает и повышает уровень взаимосовместимости с Североатлантическим альянсом.

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