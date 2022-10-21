Москва, 21 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. В гибели мирных граждан в результате обстрела переправы через Днепр под Херсоном лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов обвинил США, передает корреспондент ИА REGNUM 21 октября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Вашингтон руководит киевским марионеточным режимом, правительство Соединенных Штатов поставляет бандеровцам оружие и в том числе HIMARS, выбор целей для них в обязательном порядке ВСУ согласовывают с американским командованием, американские военные непосредственно управляют пуском — доказательств вины Вашингтона в обстреле переправы и гибели людей более чем достаточно», — заявил Миронов.

По уточненным данным, число жертв ракетного удара ВСУ из американских систем HIMARS по переправе увеличилось до четырех человек.