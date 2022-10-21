Херсон, 21 октября 2022, 17:00 — REGNUM Воспитанники херсонского Дома малютки доставлены в Республику Крым. Об этом 21 октября в телеграм-канале сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.
Замгубернатора поблагодарил за помощь в решении вопроса главу Республики Крым Сергея Аксёнова.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее на оздоровление в Крым из Херсонской области были отправлены воспитанники детского дома-интерната.
Читайте ранее в этом сюжете: Воспитанники херсонского дома-интерната отправились в Крым