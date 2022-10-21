Херсон, , 17:00 — REGNUM Воспитанники херсонского Дома малютки доставлены в Республику Крым. Об этом 21 октября в телеграм-канале сообщил заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

Виды Крыма Александр Полегенько © ИА REGNUM

«Сегодня из города Херсона был полностью эвакуирован дом малютки. 46 детей сирот из дома малютки были доставлены в Крым и уже сейчас находятся под наблюдением докторов», — написал Стремоусов.

Замгубернатора поблагодарил за помощь в решении вопроса главу Республики Крым Сергея Аксёнова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на оздоровление в Крым из Херсонской области были отправлены воспитанники детского дома-интерната.

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