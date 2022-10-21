Вашингтон, , 17:04 — REGNUM Критики высоко оценили новый альбом американской певицы Тейлор Свифт несмотря на то, что некоторые их них отметили отсутствие потенциальных хитов для радио, сообщает 21 октября BBC.

Тейлор Свифт Cosmopolitan UK

Десятый оригинальный студийный альбом Тейлор под названием Midnights уже успел получить пять звезд от изданий Guardian и Independent.

Критики Guardian отметили, что Midnights является «крутым, продуманным и зрелым» альбомом, который «наполнен фантастическими песнями». Однако некоторые также посчитали, что звезда не стала создавать так называемые хиты для радио. Например, газета Evening Standard отметила, что в альбоме «нет ни одного популярного хита».

Напомним, по словам самой Свифт, Midnights является «историей о 13 бессонных ночах, разбросанных по всей её жизни». В 13-трековом альбоме Свифт затрагивает темы значимости любви и неминуемого старения, тем самым отражая личные переживания. Единственной гостьей в первой с 2020 года пластинке певицы стала Лана Дель Рей (Элизабет Вулридж Грант).

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