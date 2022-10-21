Великий Новгород, 21 октября, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В связи с введением по указу президента России базового уровня готовности в Новгородской области начал работу оперативный штаб по безопасности. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе правительства региона.

novreg.ru Губернатор Новгородской области Андрей Никитин

Руководство штабом возложено на губернатора области Андрея Никитина. Также туда вошли представители федеральных силовых структур и региональных органов власти. Первое заседание штаба прошло в пятницу, 21 октября.

«Мы будем выполнять все поручения президента по обеспечению потребностей, возникающих в ходе проведения специальной военной операции, и поддержке мобилизованных новгородцев», — заявил Андрей Никитин.

Члены штаба обсудили меры по обеспечению безопасности населения, стабильной работы экономики региона, охране и защиты от террористических угроз.

Отметим, что базовый уровень готовности означает, что полномочия глав субъектов будут расширены. Все меры будут реализованы для поддержания безопасности. На обычной жизни граждан это никак не отразится.