Ижевск, 21 октября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Специальный взвод казачьей огневой поддержки отправился из Удмуртии в учебный центр для подготовки к участию в специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

пресс-служба правительства Удмуртии Казаки из Удмуртии

На следующей неделе к взводу присоединятся казаки Селтинского и Каракулинского районов. Большинство — опытные воины, которые уже неоднократно бывали на территории Донбасса.

По словам войскового старшины Союза казаков-воинов России и зарубежья Алексея Зорина, добровольцы полностью экипированы. Многие из них участвовали во взятии города Изюма, Камышевахи.

«Идем с музыкой, песнями, на тяжелую боевую мужскую работу», — сказал старшина.

Как сообщало ИА REGNUM, также 20 октября из Удмуртии отправилась на военную подготовку очередная группа мобилизованных мужчин. На плацу, провожая военнослужащих, собрались родные и близкие мобилизованных. С напутственным словом выступил спикер регионального парламента Владимир Невоструев.

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