Челябинск, , 16:51 — REGNUM В Челябинске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего управляющего региональным отделением Пенсионного фонда России и его подчинённого. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Суд

По данным следователей, в 2012 году управляющий якобы заключил по завышенной стоимости госконтракты на приобретение зданий для размещения территориальных отделов, в 2016 — 2019-х — получил взятки от представителей ЧОПов, а в 2019 — 2021-х — совместно с подчинёнными якобы получил почти 28 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Челябинска. Как сообщало ИА REGNUM, ранее СКР объявил об окончании расследования по уголовному делу.