Мехико, , 16:54 — REGNUM США и Венесуэла работают над восстановлением отношений, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время пресс-конференции 21 октября, сообщает Reuters.

Противостояние Венесуэлы и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я знаю, что они работают над достижением соглашения», — указал президент, однако не стал раскрывать никаких подробностей.

Комментарий мексиканского лидера последовал после заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон не намерен менять свою политику по отношению к Каракасу, в том числе и в вопросе санкций. Дипломат добавил, что США готовы вести диалог с Венесуэлой только в случае свержения действующей власти. По его словам, Вашингтон готов усилить давление на Каракас в будущем.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Энтони Блинкен заявил, что рассчитывает на возобновление диалога между властями Венесуэлы и проамериканской оппозицией в стране.

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