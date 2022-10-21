Бишкек, , 16:44 — REGNUM Необходимо создать максимально комфортные условия для бизнеса на внутренних рынках стран-членов Евразийского экономического союза. Об этом заявил премьер-министр Киргизии Акылбек Жапаров, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

Флаг ЕАЭС

По его словам, это нужно для того, чтобы компенсировать сложности, возникшие из-за нарастающих ограничений на внешних рынках и санкционного давления со стороны Запада.

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«Если не принимать меры смягчающего характера, можем столкнуться с более серьезными вызовами для наших экономик», — подчеркнул высокопоставленный киргизский чиновник.

Жапаров отметил, что прогнозы по экономическому развитию в мире «не очень утешительные» — ожидается резкое снижение темпов роста ВВП и рецессия мировой экономики в последующие годы.

«Считаю, что рабочей группе по созданию условий для повышения устойчивости экономик государств — членов ЕАЭС необходимо проводить постоянный мониторинг экономической конъюнктуры на мировом и региональном уровнях. И, в случае необходимости, предложить необходимый пакет антикризисных мер», — подытожил он.

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