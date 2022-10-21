Ижевск, 21 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Очередная группа граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, отправилась из Удмуртии в военную часть для прохождения подготовки. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики.

пресс-служба Госсовета Удмуртии Проводы мобилизованных в Удмуртии

На плацу, провожая военнослужащих, собрались родные и близкие мобилизованных. С напутственным словом выступил спикер регионального парламента Владимир Невоструев.

Он отметил, что сейчас перед мобилизованными стоит первоочередная задача пройти обучение, вспомнить службу в рядах вооруженных сил России, свой армейский опыт. Получить хорошие знания и наработать практические навыки владения оружием.

«Мы в свою очередь всё будем делать для того, чтобы ваши близкие, дети, которые остаются здесь не ощущали проблем. Будем помогать. Удачи вам воинской и ждём вас с победой домой!», — заключил председатель Госсовета Удмуртии.

Как сообщало ИА REGNUM, предыдущая группа мобилизованных отправилась на военную подготовку из республики 18 октября. Вместе с друзьями и родственниками мужчин провожали волонтеры. В качестве подарков-оберегов военнослужащим подарили «заговоренные на здоровье» яблоки.

Читайте также: Очередную группу мобилизованных проводили в Удмуртии