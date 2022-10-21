Тюмень, 21 октября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. В Тюменской области утверждён комплекс мер социальной помощи семьям участников специальной военной операции. Соответствующее постановление подписано главой региона Александром Моором 21 октября 2022 года.

Пресс-служба горадминистрации Ханты-Мансийска Мобилизация в Ханты-Мансийске

В утверждённый пакет социальной поддержки входят:

бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак, обед) для детей 1 — 11 классов в школах;

бесплатное одноразовое горячее питание (обед) студентам — очникам до 24 лет, обучающимся по программам среднего профобразования, а также в вузах, находящихся в Тюменской области;

устройство детей (от 1,5 до 7 лет) в муниципальные детские сады региона;

освобождение от платы за детский сад;

при поступлении соответствующего заявления, перевод ребёнка в наиболее приближенную к месту жительства семьи школу или детский сад;

создание в образовательных организациях дополнительных групп продлённого дня для оказания бесплатных услуг присмотра за учениками 1 — 6 классов;

бесплатное посещение занятий (кружки, секции) для детей военнослужащих в организациях, подведомственных региональным департаментам;

бесплатное посещение музеев, находящихся в ведении Тюменской области;

организация профобучения и дополнительного образования супруги и детей трудоспособного возраста;

оказание реабилитационной медпомощи при наличии показаний по полису ОМС вне очерёдности;

предоставление в первоочередном порядке семьям, имеющим в своем составе инвалидов, детей-инвалидов, детей с хроническими заболеваниями, путёвок в реабилитационные центры Тюменской области;

бесплатное социальное обслуживание на дому членам семьи, имеющих полную или частичную утрату способности обеспечивать основные жизненные потребности в силу травмы, возраста или наличия инвалидности;

первоочередной приём на соцобслуживание членов семей, признанных нуждающимися, независимо от состава семьи;

предоставление в первоочередном порядке членам семьи пожилого возраста старше 65 лет и инвалидам услуг по доставке «Мобильной бригадой».

Уточняется, что вышеуказанные меры поддержки распространяются на семьи тех, кто добровольно или по мобилизации отправился на службу в Вооруженные силы, а также тех, кто участвует в специальной военной операции в рядах Росгвардии.