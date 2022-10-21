Варшава, 21 октября, 2022, 16:39 — ИА Регнум. Увеличение военного бюджета Польши необходимо для того, чтобы «не нужно было говорить по-русски», заявил 21 октября польский президент Анджей Дуда на конгрессе Krynica Forum 2022, посвященном, в числе прочего, событиям на территории бывшей УССР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

По его словам, страны, поддерживающие нацистский режим в Киеве, «стоят на стороне справедливости».

«Досадно, что вместо здравоохранения и образования нам приходится тратить миллиарды на вооружение. Но реальность такова, что это необходимо для того, чтобы нам не пришлось говорить по-русски», — заявил Дуда.

Как сообщало ИА REGNUM, наряду с регулярными резкими антироссийскими заявлениями Варшава активно перевооружает свою армию, наращивает её численность и закупает в разных странах мира большие объёмы современного вооружения.